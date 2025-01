"Es reicht!" FPÖ fordert Nehammer-Rücktritt

Nach dem Platzen der Ampel-Koalition fordert die FPÖ den Rücktritt des Kanzlers.

„Karl Nehammer wurde am 29. September von den Menschen abgewählt. Diesen Umstand akzeptiert er seit über drei Monaten bis heute nicht. Die FPÖ hat seit Monaten vor dieser politischen Missgeburt der Verlierer-Ampel nach deutschem Vorbild gewarnt. Karl Nehammer hat all diese Bedenken ignoriert, weil es ihm in Wahrheit nur um eines geht: seinen eigenen Job als Kanzler!", so FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung.

„Nehammer muss sich umgehend zu den Vorgängen äußern. Er verursacht stündlich größeren Schaden. Sollte der in den Seilen hängende Kanzlerdarstelle nun sogar weitere Spielchen zur Bildung einer instabilen Verlierer-Variante - entweder ein Zweiermodell mit der SPÖ öder eine neue Verlierer-Ampel mit den Grünen anstelle der Neos - betreiben, dann möchte ich ihm verdeutlichen: Die Menschen haben die Nase voll! Es ist Zeit für Ihren Rücktritt, Herr Nehammer!“, so Schnedlitz

Der FPÖ fordert auch klare Worte aus der Hofburg: „Es war Van der Bellen, der den Willen der Bevölkerung ignoriert und den Wahlverlierer mit der Bildung einer Regierung beauftragt hat, nur damit Nehammer weiter Kanzler bleiben kann.“