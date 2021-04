Anschober ist "bis auf Weiteres" entschuldigt

Rudi Anschober fehlte auch beim gestrigen Ministerrat.

Protokoll. Es sei nichts Schlimmes, hieß es noch am Dienstag. Und um Corona handle es sich sowieso nicht. Nun, der erkrankte Gesundheitsminister war auch am Mittwoch noch nicht auf dem Damm: Wie ÖSTERREICH erfuhr, gilt Anschober laut Ministerratsprotokoll als „bis auf Weiteres entschuldigt“ – was den Zeitpunkt der Rückkehr offen lässt. Vertreten wird er – auch das ist offiziell – von Vizekanzler Werner Kogler. Aus dessen Büro war zu erfahren, dass man mit Anschobers Rückkehr Ende der Woche rechne. Von Anschobers Sprecherteam war indes keine Antwort zu bekommen.

2012 im Burnout

Meldungen über Anschobers Gesundheit sind deshalb immer brisant, weil er sich als OÖ-Landesrat 2012 mit Burnout eine Auszeit nehmen musste. Ein diesbezüglicher Rückfall wurde zuletzt allerdings stets dementiert …