Außenministerium: Streit um Job-Affäre

Nach Staatsaffäre um Sado-Maso-Botschafter kocht am Montag ein Postenschacher-Skandal hoch. Als Zeuge zum Prozess soll Alexander Schallenberg geladen sein.

Wien/Paris. Nach der Sado-Maso-Affäre um einen Botschafter, der Frauen als „Fleisch“ bezeichnete und von dem geleakte Chats mit Regierungsmitgliedern im Umlauf sind, oe24 berichtete, kommt es heute zu einem Showdown in einem Postenschacher-Skandal, den die Gleichbehandlungskommission enthüllt hat.

Demnach wurde die Leitung des Österreichischen Kulturforums in Paris nicht nach Kompetenz, sondern nach politischer Nähe zur ÖVP und deren gewerkschaftlichem Arm, der FCG, vergeben.

Schallenberg: Aussage als Zeuge im Gehr-Prozess

Showdown. Der erfahrene Diplomat Walter Gehr wurde trotz überlegener Qualifikation für den Job in Paris übergangen – das Dokument der Gleichbehandlungskommission wertet dies als klare Diskriminierung aufgrund seiner Weltanschauung und seines Alters.

Gehr war Ex-Kabinettschef von Karin Kneissl, verfügte über sehr große Erfahrung.

Heute um 12 Uhr wird der Fall im Bundesverwaltungsgericht (Zimmer 32) öffentlich behandelt. Laut Fass ohne Boden soll Ex-Kanzler und -Außenminister Alexander Schallenberg als Zeuge kommen. Vor Gericht gilt die Wahrheitspflicht.