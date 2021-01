Justizministerin Alma Zadić hat am 6. Jänner einen gesunden Buben zur Welt gebracht.

Wien. Justizministerin Alma Zadić hat am 6. Jänner einen gesunden Buben zur Welt gebracht und wird sich nun sechs bis acht Wochen Sohn und Familie widmen, wie das Justizministerium in einer Aussendung schreibt. "Ab März wird mein Mann in Väterkarenz gehen und wir werden uns die Arbeit gemeinschaftlich teilen und liebevolle Eltern für unser Kind sein", schreibt Zadic auf Facebook.

"Überglücklich und dankbar dürfen mein Mann und ich mitteilen, dass unser Sohn am 6.1. um 23.23 Uhr das Licht der Welt erblickt hat. Wir könnten nicht glücklicher sein, dass wir ab sofort zu dritt sind", so die glückliche Mutter.

Kogler übernimmt Vertretung

In der Zeit der Abwesenheit von Justizministerin Alma Zadić übernimmt Vizekanzler Werner Kogler gemäß Artikel 73 Bundes-Verfassungsgesetz die Vertretung. Die Abläufe und Ansprechpartner*innen bleiben in dieser Zeit unverändert.