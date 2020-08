Bierpartei parodiert Kanzler-Rede zur Lage der Nation

Die Bierpartei veröffentlichte ihr eigenes Statement zur Lage der Nation als Facebook-Video.

Wien. "Genug herumgeschwurbelt, die Menschen brauchen jetzt endlich mal klare Ansagen" - mit diesem Satz postete die Bierpartei ein Video ihres Klubchefs Marco Pogo auf Facebook. Schnell wird klar, dass es sich bei dem Posting um eine Parodie der Rede zur Lage der Nation von Bundeskanzler Sebastian Kurz handelt.

Auf dem Video zu sehen ist der Chef der kuriosen Partei, Marco Pogo, wie er mit einem Krug Bier - inklusive Eigenwerbung für die Biermarke "Turbobier" - höchst offiziell an einem Schreibtisch sitzt. Im Hintergrund sowohl die Österreich-, als auch die EU-Flagge. "Liebe Österreicher und Rinnen, werte Bürger unseres schönen Landes, Wochenend is': Prost!", so Bierpartei-Chef Marco Pogo im 10-sekündigen Video, das bereits über 350 Likes zählt.

Den Fans scheint es gefallen zu haben: "Schöne Rede! Hat mich richtig bewegt... Zum Kühlschrank, um ein Bier zu holen. Prost!", schreibt ein Bierpartei-Fan unter das Postin. "Beste Ansprache, beste Rethorik, Thema sofort auf den Punkt gebracht.... mich durstig gemacht... Bravo", kommentiert ein anderer Facebook-User.