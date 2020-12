Wer böllert, der zahlt. Bürgermeister sollen heuer keine Sondergenehmigung erteilen. Was in zwei Tagen erlaubt und verboten ist.

Ruhiger Jahreswechsel? Silvesterpartys sind heuer behördlich abgesagt – Corona sei Dank.Es gibt für die große Partynacht keine Ausnahmen zu den geltenden Ausgangs­beschränkungen. Zwischen 20.00 und 6.00 Uhr muss auch am 31. Dezember/1. Jänner jeder bei sich zu Hause sein.Und auch das Feuerwerk-Verbot wird kontrolliert. Missachtungen dieser Regeln werden hart bestraft. Böller-Sünder drohen bis zu 10.000 Euro Strafe.