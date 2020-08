Blümel: AUA-Vorstände sollen Boni zurückzahlen

Der Finanzminister ist hinter den Kulissen bereits in permanenten Verhandlungen und Gesprächen mit der AUA-Führung.

ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel fordert in der Tageszeitung ÖSTERREICH (Donnerstagsausgabe), dass der AUA-Vorstand die Boni in Höhe von 2,9 Millionen Euro an das Unternehmen zurückbezahlt.



„Staatshilfen für das Unternehmen in Anspruch nehmen, Mitarbeiter in Kurzarbeit zu haben und als Vorstand gleichzeitig Boni auszubezahlen, ist völlig inakzeptabel. Ich erwarte, dass der Vorstand den Bonus umgehend zurückbezahlt", so Blümel gegenüber ÖSTERREICH.



