Bohrn Mena Klagsflut: 1. FPÖ-Politiker veröffentlicht Urteil

OGH-Hammer: Mieter müssen Mieterhöhungen zahlen Eine sehr wichtige Entscheidung für alle Mieter und Vermieter in Österreich ist jetzt veröffentlicht worden. Der OGH weist damit die VfGH-Richter, die mit einem Erkenntnis für Mega-Wirbel in der Branche gesorgt hatten, in die Schranken.