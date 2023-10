Brisantes ÖVP-Mail zu U-Ausschuss ging versehentlich an die Neos

Eilt-Pressekonferenz von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Ein internes ÖVP-Parlamentsklub-Mail ging versehentlich an die Neos, darin plant die ÖVP einen neuen U-Ausschuss.

Ein an die Neos fehlgeleitetes Mail aus dem ÖVP-Parlamentsklub sorgt für Aufregung in Polit-Österreich.

Im Mail ist der Entwurf für einen neuen U-Ausschuss.

Es geht darum, wie öffentliche Gelder von Ministerien (geführt von SPÖ, FPÖ und Grünen) falsch verwendet worden sein sollen.

Die ÖVP will darin offenbar Inseratenaufträge, Umfragen und Studien der anderen Parteien, auch von ihrem grünen Koalitionspartner, in deren Regierungszeit untersuchen.

"Es geht darum, die anderen mit Dreck zu bewerfen", sagt Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger in einer Pressekonferenz, übertragen von oe24.TV. "Das, was noch fehlt, ist das Datum, das eigesetzt werden soll."

Neos: "Koalitionsbruch"

"Das ist ein Frontalangriff auf den eigenen Koalitionspartner und ein Bruch der Koalition, das ist völlig klar", sagt die Neos-Chefin. Untersucht werden soll auch Vizekanzler Werner Kogler und Umweltministerin Leonore Gewessler.

Die ÖVP sagt, es ginge um die übliche parlamentarische Arbeit, so der schwarze Klubobmann August Wöginger. Er bestätigt: Ein E-Mail ist innerhalb der Klub-Mitarbeiter an die falsche Adresse verschickt worden. Wöginger sagt: "Aktuell ist kein Untersuchungsausschuss seitens der ÖVP geplant."

Das Mail landete irrtümlich im Postfach des Neos-Abgeordneten Helmut Brandstätter. Von wem es abgeschickt wurde, sagte die Neos-Chefin nicht. Aber: Es ging auch an den ÖVP-Klubdirektor.

Der Untersuchungszeitraum soll von 2007 bis jetzt sein.

Die ÖVP würde das Vertrauen in die Demokratie beschädigen, "nur mit einem einzigen Ziel", so Meinl-Reisinger: "Nämlich weiter an der Macht zu bleiben."

"Diese Regierung ist am Ende, die schafft es nicht mehr, wir brauchen Neuwahlen. Jetzt!"

Das Dokument ist am Freitagnachmittag geschickt worden, am Montagmorgen hat es Meinl-Reisinger laut eigener Aussage dann erhalten.

Da derzeit kein U-Ausschuss läuft, könnte die ÖVP mit ihren Abgeordneten alleine einen U-Ausschuss einsetzen.

Mehr in Kürze...