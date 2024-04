Bundeskanzler Nehammer trägt jetzt Brille

Hohe Bildschirmzeit fordert gesundheitliche Maßnahmen.

Bundeskanzler Karl Nehammer zeigt sich im neuen Look! Auf Social Media gibt er Einblicke in seinen Arbeitsalltag, den er neuerdings mit Brille bestreitet. So kann er auch zwischen seinen Terminen immer "am neuesten Stand" bleiben.

Zeit vor dem Bildschirm ist hoch

"Ob Innenpolitik, Außenpolitik, Wirtschaft oder Sport - online verschaffe ich mir im Laufe des Tages immer Einblicke", postete der Kanzler auf seinem Instagram-Kanal. Kein Wunder also, dass er beim Durchforsten dieser Fülle an Informationen ein optisches Hilfsmittel braucht, um den Überblick zu behalten. Dabei verrät er: "Natürlich trägt Social Media auch zu meiner Bildschirmzeit bei. ;)"