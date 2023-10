Chaos: ''Alle Termine für Grippe-Impfung im Oktober ausgebucht"

Offiziell startet die Grippe-Impfung jetzt. Der Haken: Wenig Termine und Ärzte, die an vergünstigter Impf-Aktion teilnehmen wollen.

Nach dem Chaos um die Corona-Impfungen – viele, die geimpft werden wollen, haben noch keine Termine – ist nun jenes um die Grippe-Impfung dran.

Die Stadt Wien - von unzufriedenen Wienern auf Twitter (X) damit konfrontiert, kontert: „Die Grippe-Impfung wird dieses Jahr von der ÖGK (Gesundheitskasse) organisiert - sobald es neue Infos gibt, werden wir informieren. Für Town Town sind leider alle Termine für Oktober ausgebucht“.

Impfung: Zu wenig Termine

Tatsächlich sind dieses Jahr für die Abwicklung beider Vakzine die Gesundheitskasse und die Ärztekammer zuständig. Eigentlich sollte die Grippe-Impfung damit Österreichweit leichter gehen.

Die Abmachung: Im Unterschied zu anderen Jahren – Wien impfte allerdings bislang gratis – wird der Impfstoff gratis zur Verfügung gestellt und die Immunisierung selbst soll beim Arzt den Gegenwert einer Rezeptgebühr kosten.

4.000 Grippe-Tote: Heute startet Impfung

Impfstoff kostet bis zu 41,10 Euro

Der Haken: In der Gesundheitsämtern sind die Termine rasch ausgebucht – übersetzt: es gibt zu wenig Termine. Und die Abwicklung bei Hausärzten hakt - ähnlich wie bei Corona – ebenfalls.Eine Ordination aus Wien schreibt etwa ihre Patienten an, um mitzuteilen, dass „aufgrund des bürokratischen Aufwandes“ es „leider nicht möglich“ sei an der „Influenza Impfaktion teilzunehmen“. Man biete die Impfung an, jedoch „nicht zum vergünstigten Preis“. Stattdessen solle man via Apotheke den Impfstoff um 24,80 Euro, jener für ältere Patienten um 41,10 Euro kaufen. Das Impf-Honorar das Ärzten angeboten wird liegt bei beiden Vakzinen bei 15 Euro pro Stich. Vergangenes Jahr waren es 25 Euro.

Grippeimpfung: Jetzt bis 23. Dezember schützen

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

Bechämdend niedrige Impfquote

Gesundheitsminister Johannes Rauch hatte Ärztekammer und ÖGK bereits wegen des Chaos um die Covid-Impfung gedroht. Ob er jetzt auch wegen der Influenza Klartext redet? Derzeit scheint der hohe Aufwand wieder zu beschämend niedrigen Quoten zu führen.