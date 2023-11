Comedian: "Statt abzuschieben alle über 70 töten"

Unfassbarer Eklat auf dem öffentlich-rechtlichen Sender 3sat, an dem der ORF 25 Prozent hält.

In der besten Sendezeit um 20:15 durfte der deutsche Kabarettist Moritz Neumeier über die aktuelle Asyl-Politik sprechen und dabei menschenverachtende Gags verbreiten.

“Wenn man sich darüber aufregen möchte, dass nur so eine ganz kleine Gruppe von Menschen das Geld der Krankenkassen, die Wartelisten der Ärzte völlig überdurchschnittlich strapazieren, und was dagegen tun möchtest, dann musst du ja nicht mehr Menschen schneller abschieben, sondern Deutsche über 70 – dass du die einfach tötest“, so der 35-jährige Kabarettist.

Der Applaus im Publikum darüber war sehr verhalten, nur ganz wenige haben über den geschmacklosen Gag gelacht.

In den sozialen Medien sorgte der Auftritt hingegen für große Empörung. „Ist das menschenverachtend oder soll das etwa "lustig" sein?“, fragte etwa ein User. Andere weisen darauf hin, dass 3sat über Gebühren und damit auch von allen Österreichern finanziert wird.

Mehr Abschieben? Nein, lieber "Deutsche über 70 töten" blödelt Nachwuchskomiker Moritz Neumeier bei "Till Reiner's Happy Hour" auf öffentlich-rechtlicher Bühne. Zumindest hat dann auch @3sat keine Zuschauer mehr.pic.twitter.com/4WCpeww2L0 entdeckt von @mz_storymakers — Gr@ntlɘr ???????? (@oida_grantler) November 19, 2023

Der Comedy-Mensch #MoritzNeumeier schlägt vor, statt abzuschieben, lieber Menschen ab 70 zu töten. Aber das sollte nur ein Witz sein. — Mika Bell (@mika_bell_1536) November 20, 2023