Corona: Bleibt Gastro über Weihnachten zu?

Ab 2.000 Neuinfektionen dürften Schulen und Handel öffnen. Ringen um Rest.

Die Wieder­eröffnungen werden schwierig und das Land dürfe nicht von der zweiten Welle in die dritte schlittern – darüber sind sich ÖVP und Grüne in der Regierung einig. Das geplante Ende des Lockdowns am 7. Dezember wird denn auch nur stufenweise und leicht sein dürfen:➔ Die Pflichtschulen sollen wieder in der Schule unterrichten. Aber: Diesmal soll es mehr Sicherheitskonzepte geben. Um Masken und gestaffelten Unterricht wird noch gerungen.➔ Die Neuinfektionen werden bis zum 6. Dezember wohl eher über 2.000 am Tag liegen. Der Handel – mit Zehn-Quadratmeter-Regelungen für kleine und 20-Quadratmeter-Regeln für größere Geschäfte – soll als Erstes wieder öffnen dürfen. Allerdings müssen speziell Shoppingcenter für kontrollierten Einlass sorgen, um Massen auf engem Raum zu verhindern.Besonders heikel sei die Gastronomie, sind sich mittlerweile fast alle einig.