Bundesländer haben Kanzler und Gesundheitsminister Entscheidung abgenommen.

Wien. Eigentlich hatten Kanzler Sebastian Kurz und Noch-Gesundheitsminister Rudolf Anschober die Landeschefs erst für Freitag zum Gipfel eingeladen. Angesichts der ernsten Lage auf den Wiener ­Intensivstationen war das Wiens Bürgermeister Michael Ludwig aber zu spät.

Wie berichtet, hat Ludwig bereits am Montag nach einem Gipfel mit Ärzten eine Lockdown-Verlängerung bis zum 2. Mai angekündigt. Kurz darauf schloss sich auch Niederösterreichs Landeshauptfrau dieser Lockdown-Verlängerung an. Nur Burgenlands Hans Peter Doskozil „überlegt noch“. Der Kanzler wurde damit vor vol­lendete Tatsache gestellt, nachdem er ­allerdings eine „Regionalisierung“ forciert hatte.

Öffnungs-Gruppe ­startet am Donnerstag

Zweigleisig. Am Donnerstag wird dafür die „Öffnungs“-Gruppe von Kurz und Vizekanzler Werner Kogler erstmals ihre Arbeit aufnehmen. Auch hier könnte eine starke Regionalisierung rauskommen. Am Freitag wird dann der Lockdown-Gipfel als Pro- forma-Event über die Bühne gehen. Ob auf die stark steigenden Infektionszahlen in Vorarlberg reagiert wird, bleibt abzuwarten.

Gut möglich aber, dass der neue Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein ab kommender Woche versuchen wird, wieder zu einem zentralen Pandemiemanagement zurückzukehren. Die Entscheidung von Wien und Niederösterreich begrüßte er ausdrücklich.