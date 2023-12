Corona-Welle: "Nur 500.000 frisch geimpft"

Corona-Rekord-Infektionen, aber viel zu wenige aus Risikogruppe haben sich Auffrischungsimpfung geholt. Zudem: Weitere Mangel an Paxlovid. Nur eine Packung pro Apotheke!

Infektiologe Herwig Kollaritsch sieht kein nahes Ende der Corona-Welle. Dafür liege die letzte Erkrankung oder Impfung bei zu vielen „zu weit zurück“. Zudem sei die neue Variante die bislang am „ansteckendsten“. Überraschend an dieser Entwicklung sei allerdings wenig, so Kollaritsch auf oe24.TV.

Corona: Nur 25 Prozent aus Risikogruppen neu geimpft

Die Impfquote sei viel zu gering. „Derzeit haben rund 500.000 die Auffrischungsimpfung erhalten. Zur Risikogruppe gehören aber rund zwei Millionen“, sagt Kollaritsch im oe24.TV-Interview. Rund „25 Prozent Impfquote unter Risikogruppen“ ist viel zu gering. Um eine Welle brechen zu können, sei die Impfquote weit zu bescheiden.

Der Experte sieht freilich auch massive Mängel in der Abwicklung der Impfung, die für einige zum Spießroutenlauf wurde. Er rät aber weiter: „Es ist nicht zu spät sich jetzt noch impfen zu lassen“, damit habe man gute Chancen zunächst keine oder nur geringe Symptome zu haben.

Risikogruppen sollen bei Infektion Paxlovid nehmen

Sollte man zur Risikogruppe gehören und sich infizieren, sollte man Paxlovid nehmen, sagt Kollaritsch. Er selbst habe sich nach 3,5 Jahren Pandemie erstmals infiziert und es genommen, „nach 48 Stunden waren die Symptome vorbei“.

Nur noch ein Paxlovid pro Apotheke

Der Haken: Derzeit kommt es in Apotheken leider zu Engpässen. Gesundheitsminister Johannes Rauch, der für ausreichende Bestellung zuständig gewesen wäre, lässt nun Umschichten. Jede Apotheke solle nur noch eine Packung Paxlovid behalten und den Rest zurückschicken – für eine Neuverteilung. Was die Probleme kurzfristig noch vergrößert.Alleine in den vergangenen 48 Stunden meldeten sich viele verzweifelte Infizierte in Apotheken und bei Ärzten in ihrer Suche nach Paxlovid.

Das ganze Interview sehen Sie heute um 21 Uhr bei Isabelle Daniel auf oe24.TV