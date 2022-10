× Mega-Wirbel um Maskenshow auf VdB-Wahlparty

Die grünen Regierungsmitglieder trugen zunächst eine FFP2-Maske, wenig später feierten sie ohne.

Nach der Hofburg-Wahl kommt das Masken-Comeback: Gesundheitsminister Johannes Rauch überlegt, die FFP2-Pflicht in Supermarkt, Öffis und Ämtern wieder einzuführen. Die Entwicklung der nächsten Tage sei entscheidend wenn es wie zuletzt weiterginge, dann "kommen wir zu dem Punkt, an dem wir handeln müssen", so Rauch. Die grüne Klubobfrau Sigi Maurer bestätigte am Wahlabend, dass die Maskenpflicht wieder kommen werde so, wie es immer angekündigt war.

Zuerst mit, dann ohne Maske

Auf der Wahlparty von Alexander Van der Bellen trugen die anwesenden grünen Regierungsmitglieder Werner Kogler, Alarm Zadic, Johannes Rauch und Leonore Gewsessler zuerst allesamt eine FFP2-Maske.



Wenig später feierten die grünen Politiker dann aber allesamt ohne Maske. Auf Fotos ist zu sehen, wie Zadic und Co. ihre FFP2-Maske nur noch am Handgelenk tragen und auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten.



Vor allem in den sozialen Medien zeigten sich viele User empört. Zahlreiche Nutzer werfen den grünen Spitzenpolitikern Scheinhelligkeit vor, manche vermuten gar, die Minister hätten nur für die TV-Kameras zuerst eine FFP2-Maske verwendet.