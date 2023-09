Übelkeit & Durchfall: Die ''neuen'' Corona-Symptome

In Kindergärten und Schulen häufen sich - ebenso wie unter Erwachsenen - derzeit Magen-Darm-"Grippen". Warum in Wirklichkeit Corona dahinter stecken könnte. Die Details zu den neuen Varianten.

"Bei Magenschmerzen, Überlkeit und Durchfall" dürfe man künftig seine Angehörigen in Spitälern oder Pflegeheimen nicht mehr besuchen, heißt es in immer mehr US-Spitälern. Der Hintergrund der Maßnahme: Hinter diesen Beschwerden könnte nicht nur das ohnehin hochansteckende Norovirus stecken, sondern auch Corona.

Corona-Virus breitet sich gerade aus

Die neuen Covid-Varianten - auch das heimische Abwassermonitoring zeigt ein stetiges Ansteigen von Coronaviren - beginnen häufig mit Magen-Darm-Symptomen. Nur in Wien sieht man - auf relativ hohem Niveau gerade ein Abflachen der derzeitigen Welle. Nur das könnte sich in zwei Wochen wieder abrupt verändern. Sobald es kälter werde und wieder viele Menschen in schlecht durchlüfteten Räumen zusammensitzen würden, werde sich die Viruserkrankung ausbreiten. Derzeit wird freilich wenig - zu wenig - getestet. Und: Corona bedeutet nicht zwangsläufig "nur" Erkältungssymptome zu Beginn der Erkrankung.

Das sind die typischen "neuen Symptome"

Übersetzt: Wer plötzlich unter Magenkrämpfen, Durchfall und/oder Erbrechen leidet, sollte sich auch auf Corona testen. Gerade in Kindergärten und Schulen bemerkt man derzeit wieder einen Anstieg an Magen-Darm-Infekten. Ärzte berichten, dass die neuen Varianten - übrigens ähnlich wie die ursprüngliche Wildvariante - wieder mit diesen Symptomen beginnen würde.

Grundsätzlich können sich die Symptome tatsächlich auch auf den Magen-Darmtrakt beschränken. Oder sie starten damit und klassische Erkältungssymptome kommen dazu. Überprüfungen von Corona-Erkrankten zeigen zusätzlich, dass diese Monate nach ihrer Erkrankung noch an diversen Magen-Darmbeschweren leiden. Die Coronaviren können an die ACE2-Rezeptoren der Atemwege ebenso wie an jene des Verdauungstraktes andocken.

Was die Abwasserkontrollen zeigen

Im Moment zeigen die Abwasserkontrollen, dass vor allem Corona grassiert, während RV- und Influenzaviren noch so gut wie gar nicht detektiert werden. Das könnte sich freilich in der kälteren Reisezeit - und durch verstärkte Reiseaktivitäten - rasch wieder verändern.

Aber: Rasche Tests - auch bei Magen-Darm-Symptomen - und ein entsprechendes Isolieren, könnte helfen die Welle nicht eskalieren zu lassen.

Zudem: Seit dieser Woche ist der adaptierte Corona-Impfstoff - der auch gegen die neuen Varianten gegen schwerere Erkrankungen schützt - erhältlich. In den ersten acht bis zwölf Wochen nach der Immunisierung ist auch ein starker Schutz vor Ansteckung gegeben.