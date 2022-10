Wien behält strengere Maskenregeln bei

In Wien werden die bereits geltenden Corona-Maßnahmen auch über den 23. Oktober hinaus verlängert.

Zu diesem Schritt entschied sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig mit seinem Expertenteam. Damit müssen weiterhin Masken beim Einkaufen in Apotheken getragen werden. Auch die FFP2-Maskenpflicht in den Öffis bleibt bestehen. Am gestrigen Mittwoch wurden 17.848 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz in Österreich belief sich auf 1.067,4 Wir befinden uns damit in der erwarteten Herbstwelle“, betont Wiens Bürgermeister Michael Ludwig heute Donnerstag. Die 7-Tage-Inzidenz in Wien liege zwar deutlich unter dem Bundesschnitt – und das, obwohl in Wien mit deutlichem Abstand am meisten getestet wird –, trotzdem steigen auch hier die Fallzahlen.

„Wir stehen darüber hinaus vor einer weiteren Corona-Welle im Winter, die möglicherweise von einer neuen Variante befeuert und mit einer Influenza-Welle zusammenfallen könnte. Das könnte eine zusätzliche oder deutlich höhere Belastung der Krankenanstalten bedeuten – alles vor dem Hintergrund einer verbesserungsbedürftigen Impfquote und einer damit abnehmenden Immunität“, so Bürgermeister Ludwig.

Experten empfehlen seit Tagen eine generelle FFP2-Maskenpflicht, die Regierung wird aber vor dem 23. Oktober nicht entscheiden, so Ludwig mit einem Seitenhieb Richtung Bundesregierung.