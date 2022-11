Crasht heute türkis-grüne Regierung?

Hitzige Parlamentssitzung zu Thomas Schmid. SPÖ, FPÖ und Neos wollen Neuwahlen.

Wien. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) müssen sich heute der geballten Wut der Opposition stellen. „Neuwahlen sind der einzige Weg aus der Krise“, sind sich SPÖ, FPÖ und Neos einig. Wenn nur sechs Mandatare der zerstrittenen Regierungsmehrheit das auch so sehen, gibt es in Österreich Neuwahlen. Die Mehrheit von ÖVP-Grünen im Parlament beträgt genau sechs Stimmen.

Anti-Korruptions-Paket wird auch abgestimmt

SPÖ macht Druck. Die Sitzung beginnt mit dem dringlichen Antrag der SPÖ an Bundeskanzler Karl Nehammer: „Die rote Linie des politischen Handelns kann nicht erst beim Strafrecht beginnen.“ Sie fordert schärfere Korruptionsgesetze, ein Ende der Amtsverschwiegenheit und Informationsfreiheit, transparente Postenbesetzungen und eine weisungsfreie Bundesstaatsanwaltschaft.

Die Neos bringen zu diesen Themen ebenfalls Fristsetzungsanträge ein, so dass darüber abgestimmt werden muss.

Van der Bellen nicht bei Sondersitzung dabei

FPÖ erbost. FPÖ-Chef Herbert Kickl bat Bundespräsident Alexander Van der Bellen, an der Sitzung teilzunehmen. Wie ÖSTERREICH erfuhr, bleibt VdB ihr aber fern. Kurz nach seiner Wahl beklagte der Präsident einen „Wasserschaden an der Substanz der Demokratie in Österreich“.

Kanzler Nehammer will heute im Parlament erklären, wie er das Vertrauen in die Politik wieder herstellen will. „Ausführlich“, heißt es aus seinem Umfeld zu ÖSTERREICH.

NR-Präsident Sobotka: Abwahl früher möglich?

Lex Sobotka. Die FPÖ will die Abwahl des Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) ermöglichen, weil seine „Vorsitzführung im U-Ausschuss parteiisch“ sei. Dazu bringen die Blauen heute einen Antrag auf eine Verfassungsänderung ein. Die nötige Zweidrittelmehrheit dafür dürfte unmöglich sein.

Der Krimi: 6 Stimmen entscheiden Zukunft

Für den Neuwahl-Antrag reicht im Gegensatz zur „Lex Sobotka“ eine einfache Mehrheit. Ob sechs Abgeordnete der Grünen allerdings gegen die Koalition stimmen, ist nicht allzu wahrscheinlich. Allerdings: „Einen Klubzwang gibt es bei den Grünen nicht“, heißt es aus dem Klub der Öko-Partei.

Die Stimmung zwischen Grünen und ÖVP ist nicht rosig – grüne und türkise Abgeordnete schenken sich rund um den U-Ausschuss nichts und der Parlamentarier Andreas Hanger (ÖVP) unterstellt der Grünen Nina Tomaselli in ÖSTERREICH eine „Profilierungsneurose“.

SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried appelliert: „Neuwahlen sind notwendig. Die türkis-grüne Regierung scheitert an der Bewältigung der Rekord­inflation und ist gelähmt angesichts der täglich neuen Korruptionsvorwürfe gegen die ÖVP.“

In der Opposition ist man sich in einem einig – heute solle sich im Parlament zeigen: „Nimmt die ÖVP die wichtige Mahnung des Bundespräsidenten ernst, der eine Generalsanierung des Vertrauens gefordert hat, oder macht sie so weiter wie bisher?“