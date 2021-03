Bitte ruinieren wir jetzt nicht die Impfung!

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Politik-Insiderin Isabelle Daniel.

Geschenk. Es ist ein Triumph der Wissenschaft, dass es bereits mehrere effiziente Impfungen gegen Sars-Cov-2 gibt. Ob es auch ein Triumph der Menschheit wird, wird sich erst weisen. Im Moment befinden wir uns in einem Intelligenzwettrennen mit dem verfluchten Virus. Es hat kapiert, dass die Impfung es verdrängen will, und sucht immer neue Fluchtmöglichkeiten. So entstehen neue Varianten, die ansteckender sind und die Effizienz von Impfungen herabsenken. Dazu kommt: Je mehr man das Infektionsgeschehen laufen lässt, desto größer wird das Risiko von Mutationen. In Brasilien bezahlen gerade Tausende mit ihrem Leben das dummdreiste Vorgehen ihres Präsidenten. Wir in Europa und Österreich hätten noch gute Chancen, die Pandemie unter Kontrolle zu kriegen.

Sonst verlängern wir unzumutbaren Zustand

Licht. Dafür müssen wir aber jetzt das Infektionsgeschehen drastisch senken – Kontaktbeschränkungen, längere Schul­ferien und Homeoffice­pflicht wären eine Möglichkeit – und gleichzeitig impfen, impfen, impfen. Zum ersten Mal ist der berühmte Tunnel mit dem Licht in Sehweite. Schalten wir jetzt das Licht nicht aus, in dem wir eine gewaltige dritte Welle zulassen, die Menschen tötet und Mutationen fördert. Wenn wir jetzt gegensteuern, können wir ab Mai schrittweise in die Normalität zurückkehren. Reagieren wir wieder zu spät, gewinnt das Virus. Und wir verharren noch Monate in diesem unzumutbaren Zustand.