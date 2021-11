Die Rache des Virus und unsere neue Chance

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Politik-Insiderin Isabelle Daniel.

Alarm. Es wird wie ein schlechter Horrorfilm. Während Europa bereits immer hilfloser gegen die Delta-Variante kämpft, droht die nächste Welle mit einer noch weit ansteckenderen Variante. Sollten die Daten aus Südafrika sich bewahrheiten, stünde der Welt die wohl bislang größte Herausforderung dieser Pandemie erst bevor. Es gibt Auswege:

Man muss ab jetzt positive PCR-Test-Ergeb­nisse nach der neuen Variante untersuchen. In Belgien ist der erste Fall bereits bestätigt. Was leider darauf hindeutet, dass die Variante auch in anderen EU-Staaten ist.

Wir brauchen sofort wieder PCR-Testpflicht für alle Reisenden – egal, ob geimpft oder ungeimpft – wie es etwa die USA nie aufgegeben hatten.

Wir müssen jeden Tag nützen, um so vielen Menschen wie möglich Drittimpfungen zu geben. Sie könnten auch gegen die neue Variante schützen.

Wir müssen Afrika beim Impfen helfen

Impfstoff. Und man muss Prävention – FFP2 und reduzierte Kontakte – aufrechterhalten. Die Impfstoffentwickler wiederum müssen rasch ihre Impfstoffe auf die neue Variante adaptieren.

Und last, but not least: Die EU, die USA und reichere Staaten müssen Afrika endlich helfen, rascher und effizienter impfen zu können. Dafür müssen wir neben Impfstoffen auch die Logistik sicherstellen.

Denn das Virus ist unerbittlich. Die neue Variante bedroht uns so sehr, weil wir in Europa und der Welt bislang nicht ausreichend geimpft hatten.