Parlaments-Cluster als letzte Warnung

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Politik-Insiderin Isabelle Daniel.

Zeichen. Vielleicht ist der Cluster, der am Donnerstag im Ibiza-Ausschuss entstanden ist, ja der letzte Warnschuss an die Politik. Die Delta-Variante – sie macht bereits über 50 Prozent der Fälle bei uns aus – ist nun einmal viel ansteckender als die bisherigen Varianten. Auch Geimpfte können sich infizieren und auch ansteckend sein. Die gute Nachricht: Von den infizierten Politikern und Mitarbeitern sind – bis auf den FPÖ-Mandatar Hafenecker – alle geimpft und haben derzeit keine Symptome. Während der Blaue welche entwickelt hat. Das heißt: die Impfungen schützen (meist) vor Erkrankung, aber eben (oft) nicht davor, sich anzustecken.

Warum die vierte Welle eine reale Gefahr ist

Masken. Es ist daher sehr kurzsichtig, die FFP2-Masken genau jetzt in geschlossenen Räumen aufzugeben. Der U-Ausschuss fand übrigens am ersten Tag nach dem Ende der FFP2-Maskenpflicht statt. Ein Zeichen? Auch die 3-G-Regel wurde durch den Ausschuss-Cluster als ziemlich unsicher enttarnt. Frankreich warnt davor, dass bereits Ende Juli eine „vierte Welle starten“ könnte, wenn Europa die Fehler des letzten Sommers wiederhole. Man kann freilich gegensteuern: Unser Ziel muss es sein über 80 Prozent vollständig zu impfen. Bis dahin muss man – siehe der Cluster – noch mit Verstand und gelinden Mitteln wie PCR-Tests und Masken arbeiten. Damit wir den Sommer wirklich genießen können, statt uns Sand in die Augen zu streuen.