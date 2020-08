Politiker, reißt euch zusammen

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Redakteurin Isabelle Daniel.

Chaos. Mitten in der Pandemie – die zweite Welle rollt immer stärker auf Europa zu – streiten sich Gesundheitsministerium und Land Kärnten. Chaos an den Grenzen? Ja, eh, aber schuld sei laut den handelnden Akteuren stets der andere.

Mindestens so unverständlich ist, weshalb der heimische Gesundheitsminister nicht stärker auf Prävention setzt. Österreich ist vom Musterschüler im Kampf gegen das Coronavirus in die negative Top-Ten-Liste der EU-Staaten abgestiegen. Worauf wartet die Regierung also? Sämtliche Staaten – von Taiwan bis Deutschland, von Japan bis Frankreich, von China bis Italien – setzen neben Abstand und Hygiene auch auf Masken in geschlossenen Räumen. Rudolf Anschober stand zuletzt auf der Bremse. Wieso?

Maske. Der Sommer neigt sich dem Ende zu und die Menschen werden verstärkt in geschlossenen Räumen sein. Wir brauchen daher schleunigst eine Maskenpflicht, wie sie die meisten EU-Staaten haben, um einen weiteren Infektionsanstieg einzudämmen. Nur wenn wir die Pandemie erfolgreich bekämpfen, können wir nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch unsere Wirtschaft schützen. Kanzler Kurz soll für die Maskenpflicht sein. Dann muss er sie jetzt endlich umsetzen. Reißt euch zusammen, Politiker. Damit wir vernünftig aus der ­Krise kommen.