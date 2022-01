Das plant Kurz mit seiner neuen Firma

Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat für seinen neuen Job eine eigene Firma gegründet.

Sebastian Kurz hat nach seinem Rücktritt aus der Politik jetzt eine eigene Firma gegründet: Die „SK Management GmbH“.Wie ÖSTERREICH aus dem Umfeld von Kurz erfuhr, soll die Firma in erster Linie steuerliche Gründe haben. Denn Kurz will auch künftig seine Steuern in Österreich zahlen, obwohl er großteils in den USA tätig sein wird.



In den USA wird Kurz in Los Angeles leben und arbeitet künftig hauptberuflich als Berater für US-Tech-Milliardär Peter Thiel.



