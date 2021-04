Das sind Anschobers Zukunftspläne

Nach seinem Rücktritt will Anschober zu einer alten Leidenschaft zurückkehren: Dem Schreiben.

Nachdem Gesundheitsminister Rudi Anschober heute Vormittag seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, gab er einen kurzen Ausblick in die Zukunft. Zunächst wolle er sich erholen, so Anschober, das hätten ihm auch seine Ärzte geraten. Konkrete Pläne für seinen beruflichen Wiedereinstieg hat er noch nicht. Er werde aber auf jeden Fall seine Kompetenz aus jahrelanger Regierungsarbeit (jetzt in der Bundesregierung, zuvor in der Landesregierung) weitergeben.

Danach wolle er sich "irgendwann" seinen Traum erfüllen und einen politischen Roman schreiben, so Anschober. Dafür habe er in seiner Zeit als Minister wohl „die eine oder andere Inspirationsquelle“ gefunden. Seine bisherigen Bücher waren ausschließlich Sachbücher.