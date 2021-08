Wiens Bürgermeister verkündete Verschärfungen für Wien. Die Test-Gültigkeits-Dauer wird verkürzt.

Die Stadt Wien verschärft die Corona-Maßnahmen. Das gab Bürgermeister Michael Ludwig nach Beratungen mit Experten im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag bekannt.

PCR-Tests nur noch 48 Stunden gültig

PCR-Tests werden künftig nur noch 48 Stunden statt wie bisher 72 Stunden gültig sein. Antigentests sollen überhaupt nur noch 24 Stunden gültig sein.

Eine 1G-Regel - wie sie der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker vorgeschlagen hatte - kommt in Wien vorerst noch nicht.

Maskenpflicht wird verlängert

Auch die verschärfte Maskenpflicht in Wien wird verlängert. In Wien muss man nicht nur im Supermarkt, sondern auch im restlichen Handel eine Maske tragen. Eine Verschärfung zu einer FFP2-Maskenpflicht wollte Ludwig nicht ausschließen. "Ich kann mir das vorstellen, wenn sich die Notwendigkeit stellen sollte", so Ludwig. "Diese Maßnahme wollen wir uns noch vorbehalten, etwa in Pflegeheimen."

Beim Impfen will die Stadt weiterhin in die Offensive gehen. Wie oe24 bereits vorab berichtete, werden ab morgen Impfungen auch in Supermärkten der REWE-Gruppe angeboten.

