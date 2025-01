Das sind jetzt die Chef-Verhandler von Blau-Schwarz

FPÖ-Chef Kickl will im kleinsten Kreis Blau-Schwarz verhandeln. Das ist das Team der FPÖ - und das sind die VP-Chefverhandler.

Gleich nach der Stellungnahme von Stocker wurde das erste Treffen vereinbart – wobei sich beide Parteien geheimnisvoll gaben und den Ort nicht verraten wollten.

Die Verhandlerteams stehen schon – die wichtigsten Punkte werden aber nur von je drei Partei-Vertretern ausverhandelt. „FPÖ-Chef Kickl ist es wichtig, dass die Gespräche in möglichst engem Kreis geführt werden“, sagt einer der Verhandler zu oe24. So möchte Kickl wohl die Kontrolle behalten.

VP-Ansage Richtung FPÖ

Vor dem Gespräch machte Stocker eine Ansage in Richtung Blaue: „Ehrlich beantworten“ müsse die FPÖ, ob Österreich ein konstruktiver und verlässlicher Teil der EU sein, sich an der freien Welt oder der Diktatur orientieren und das Staatsganze über Parteiinteressen stellen solle. Aus den Antworten werde erkennbar sein, ob die FPÖ dazu bereit sei, Verantwortung für alle Menschen zu übernehmen. Das werde er in den kommenden Gesprächen ausloten, so Stocker.

Das sind due Verhandler der FPÖ:



Herbert Kickl: Der Parteichef steht an der Spitze des Verhandlungsteams. Der 56-jährige Kärntner gilt als rhetorisch versiert und inhaltlich unerbittlich.

Norbert Nemeth: Klubdirektor im Nationalrat gilt als extrem. Der Wiener (55) ist Jurist, Dandy und Mitglied der Burschenschaft Olympia.

Reinhard Teufel: Der engste Vertraute und Büroleiter von Kickl ist aktuell Klubchef im NÖ-Landtag. Der Burschenschafter (Brixia) steht vor dem Sprung nach Wien.

Das sind die Verhandler der ÖVP:



Christian Stocker: Der neue Chef der ÖVP (64) ist Jurist, kann hart verhandeln und will Kickl nichts schenken.

Harald Mahrer: Wirtschaftskammer-Präsident (55) verhandelt im kleinen Team der ÖVP. Er wird die Interessen der Industrie vertreten, aus deren Reihen viele Blau-Schwarz einer Ampel mit der SPÖ vorziehen.

August Wöginger: ÖVP-Klubobmann (50) vertritt den Arbeitnehmerflügel der Schwarzen und den Parlamentsklub.

Zur-Chef Ebene kommen dann noch weitere Verhandler dazu, sie sollen Blau-Schwarz ins Ziel bringen.