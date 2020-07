Debatten um Rendi-Wagners Zypern-Urlaub

Der geplante Zypern-Urlaub der SPÖ-Chefin sorgt jetzt nach dem ÖSTERREICH-Bericht und einem Zib2-Interview für emotionale Debatten: Ist ein Auslands-Urlaub von Pamela Rendi-Wagner tatsächlich ein gutes Signal?

ZiB2-Moderator Armin Wolf zitierte ÖSTERREICH und fragte am Montagabend bei Rendi-Wagner nach, ob denn das wirklich nötig sei, heuer im Ausland zu urlauben: Die Regierung rufe ja auf, in diesem Jahr im Heimatland zu bleiben. Für Pamela Rendi-Wagner sei dies kein Problem: „Das war schon seit einem Jahr geplant. Das sind nur einige Tage am Strand – und auf Zypern gibt’s nur ein bis zwei Neuinfektionen pro Tag.“ Das sei eine deutlich geringere Zahl als aktuell in Österreich, somit bestehe auch kein Sicherheitsrisiko. Und die SPÖ-Chefin betonte im ORF-Interview, dass sie die Urlaubsplanung „als Europäerin“ sehe – es brauche ja auch eine Stärkung des griechischen Tourismus.

Auf der Social-Media-Plattform Twitter setzte es für Rendi-Wagner dann sehr schnell Kritik. So meinte ein Twitter-Poster: „Urlaub auf Zypern ist sicher legitim. Als SPÖ-Vorsitzende doch etwas instinktlos.“ Andere User konterten: „Dieser Urlaubspatriotismus überall nervt mich derartig.“ Oder: „Zypern und Steiermark, gute Wahl von Frau Rendi-Wagner.“

Rendi-Wagner für sofortige Maskenpflicht im Supermarkt