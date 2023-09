Zur Eröffnung des Windparks Stanglalm wollte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) mit einem Witz über Windräder erheitern – mit bescheidenem Erfolg.

"Also aufgepasst, soll ich euch einen deppaten Witz erzählen?", fragt Kogler in einem neuen Video auf seinem Instagram-Account – nur um den Ulk dann auch gleich zum Besten zu geben.

Dabei nimmt der grüne Vizekanzler Windräder aufs Korn: "Unterhalten sich zwei Windräder: Da fragt das eine: 'Was hast du für ein Betriebssystem?' Sagt das andere: 'Na WINDows natürlich!'" Dass es sich bei seinem Witz nicht gerade um einen Brüller handelt, war Kogler wohl auch selbst bewusst. Der Grünen-Chef im Nachsatz: "Das ist doch wirklich besonders schlecht, oder?"

User finden Witz gar nicht lustig

Schlecht kam der Scherz jedenfalls weitgehend in den Kommentaren unter seinem Video an. Ein verärgerter User richtete aus: "Der Witz ist genauso schlecht wie die Arbeit der Regierung: besonders schlecht". In einem anderen Kommentar war zu lesen: "Wieder einmal ein lächerlicher Auftritt." In mehreren Kommentaren wird der Vizekanzler gar selbst als "Witzekanzler" verulkt.

Vizekanzler besuchte Windpark-Fest

Anlass des Windrad-Witzes war die Eröffnung von neun weiteren Windrädern auf der Stanglalm in der Steiermark, wo nunmehr 18 Räder in Betrieb sind. Laut Kogler kämpfe man mit aller Kraft für die Energiewende in Österreich. "Wenn man dann sieht, was alles weitergeht, macht einen das besonders stolz. Darum hat es mich außerordentlich gefreut, bei der Eröffnung des Windparks Stanglalm in meinem Heimatbundesland der Steiermark dabei zu sein!", betonte Kogler in seinem Video-Posting.

"Und zugegeben, der Witz zog deutlich schlechter als der Wind auf der Stanglalm", gestand der 61-Jährige abschließend.