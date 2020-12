Der exklusive Aufsperr-Plan nach dem Lockdown

Um dritten Lockdown zu verhindern, überlegt Regierung Öffnung erst am 9. Dezember. Wer dann öffnet und wie lange andere Bereiche noch warten müssen.

Die Öffnungen, die das „virologische Quartett“ Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer heute verkünden wird, werden kleiner ausfallen, als manche sich erhofft hatten.



Auch wenn die Neuinfektionen zurückgehen, sind sie noch meilenweit von der nötigen maximalen 7-Tages-Inzidenz von 50 pro 100.000 entfernt. Trotzdem sperrt der Handel auf. Überlegt wurde aber eine Öffnung erst am 9. Dezember, um Massenszenen am ­Marienfeiertag zu vermeiden. Auch die Pflichtschulen werden wieder Unterricht anbieten.



