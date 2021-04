Die 11 unveröffentlichten Ibiza-Video-Szenen zum Nachsehen

oe24 zeigt nun in Zusammenarbeit mit "exxpress" die bisher unveröffentlichten Ibiza-Videos.

Sieben Stunden sind Strache, Gudenus und die vermeintliche russische Oligarchin in der Ibiza-Villa aufgenommen worden. Gefilmt von mehreren versteckten Kameras in der Finca. Doch nur fünf Minuten wurden gezeigt.



Der Rest war unter Verschluss.Jetzt zeigt oe24.TV in Zusammenarbeit mit "exxpress" das hochbrisante Material. Alle Szenen, die bisher geheim gehalten wurden.



Das ganze Ibiza-Video sehen Sie mit oe24plus.