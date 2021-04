Krone, Wasser, geheime Spender: Die neuen Ibiza-Szenen

oe24 zeigt nun den zweiten Teil der bisher unveröffentlichten Ibiza-Videos.

Sieben Stunden sind Strache, Gudenus und die vermeintliche russische Oligarchin in der Ibiza-Villa aufgenommen worden. Gefilmt von mehreren versteckten Kameras in der Finca. Doch nur fünf Minuten wurden gezeigt. Der Rest war unter Verschluss. Jetzt hat oe24.TV in Zusammenarbeit mit "exxpress" das hochbrisante Material und zeigt alle Szenen, die bisher geheim gehalten wurden. Nachdem die ersten Videosequenzen auf oe24.TV gezeigt wurden, folgt heute um 20 Uhr der nächste Teil in einer großen Sondersendung. Kommentiert von oe24-Chefredakteur Niki Fellner, ÖSTERREICH-Reporter Karl Wendl, Ibiza-Aufdecker Gert Schmidt und Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus.



