Doskozil muss wieder operiert werden

Burgenlands Landeshauptmann muss sich bereits der sechsten Kehlkopf-Operation unterziehen.

Hans Peter Doskozil muss erneut einen Eingriff an den Stimmbändern durchführen lassen. Die Operation erfolgt dabei in einer deutschen Spezialklinik. Das gab der Landeshauptmann am Donnerstag im Landtag bekannt.

Für Doskozil ist es bereits der sechste Eingriff am Kehlkopf. „Ich spüre es schon länger. Für mich wird es Zeit, nach Leipzig zu fahren und eine Sanierung meines Kehlkopfs vorzunehmen. Die Luft wird dünner“, so der Landeshauptmann.

Am Krankheitsbild habe sich nichts geändert, so Doskozil weiter. Es nahdle sich um eine seltene, ungefährliche Verhärtung der Knorpelstruktur. "Da dieses Thema bei mir chronisch ist, kann diese Verknöcherung immer wieder auftreten - in unterschiedlichen Zeitabständen. Ich gehe davon aus, dass ich in zwei bis drei Wochen wieder vom Büro aus arbeiten kann. Meine politische Arbeit wird durch den Eingriff auch diesmal in keinster Weise beeinträchtigt, ich bleibe während meiner Abwesenheit in enger Abstimmung mit meinem Team."