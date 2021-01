Doskozil nach 4. Operation: "In alter Stärke zurück"

Burgenlands Landeshauptmann sagt nach seiner vierten Operation sein Polit-Comeback an.

"Ich habe mich sehr gut von der Operation erholt und werde, sobald es mir möglich ist, in alter Stärke ins Büro zurückkehren", schreibt Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auf Facebook. Erst am Montag vergangener Woche konnte der SPÖ-Politiker die Universitätsklinik Leipzig nach einer Operation am Kehlkopf verlassen. Er musste sich dort aufgrund einer seltenen Erkrankung der Knorpelstruktur des Kehlkopfgerüsts einer vierten Operation unterziehen. Am Dienstag sagte der Landeshauptmann auch schon wieder sein Polit-Comeback an.

"Heute vor einem Jahr haben wir etwas erreicht, von dem wir vorher nicht einmal zu träumen wagten", schreibt Doskozil in seinem Posting. Er nahm das Jubiläum "Ein Jahr SPÖ-Absolute im Burgenland" zum Anlass für seine Ansage zum Polit-Comeback nach seiner OP. Die SPÖ hatte bei der Landtagswahl im Burgenland am 26. Jänner 2020 49,94 Prozent erreicht. Doskozil bedankt sich bei den Wählern für das Vertrauen: "Wir fühlen uns unseren Versprechen verpflichtet. Deshalb halten wir trotz oder gerade wegen der Coronavirus-Krise und ihren Folgen zu 100 Prozent an unserem Regierungsprogramm fest."