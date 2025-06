Drei Viertel der Österreicher für schärferes Waffengesetz

Eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung will den Besitz von Waffen nach dem Amoklauf von Graz einschränken.

77 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind für eine strengere Regelung des Waffengesetzes. Insbesondere Frauen und jüngere Befragte befürworten eine Verschärfung, geht aus einer Umfrage von TQS Research & Consulting hervor. Die Bundesregierung kündigte nach dem Amoklauf von Graz einen schwierigeren Zugang zu Schusswaffen an. Das Sicherheitsgefühl in Österreich hat sich laut der Umfrage deutlich verschlechtert. 48 Prozent meiden bewusst Menschenansammlungen.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Dienstag, 10. Juni 2025, im Rahmen einer Pressekonferenz anl. einer Attacke mit zehn Toten in einer Schule in Graz. © APA/ERWIN SCHERIAU

Nach Vorfällen wie dem Amoklauf in Graz, bei dem am 10. Juni ein 21-Jähriger an seinem ehemaligen Gymnasium neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin und sich selbst getötet hat, oder der Absage der Taylor-Swift-Konzerte in Wien im Vorjahr wegen Terrorplänen fühlen sich viele Menschen verunsichert, hieß es in einer Aussendung von TQS. 22 Prozent der Befragten gaben an, sich deutlich unsicherer zu fühlen, weitere 44 Prozent etwas unsicherer. Lediglich 30 Prozent berichten, dass sich ihr Sicherheitsgefühl nicht verändert habe.

Frauen fühlen sich nicht mehr sicher

Besonders stark gesunken ist das subjektive Sicherheitsgefühl von Frauen, jungen Erwachsenen unter 30 Jahren sowie Personen mit Kindern im Haushalt. 59 Prozent aller Befragten äußerten Sorgen in Bezug auf die Sicherheit ihrer Kinder oder Enkel in Schulen und Bildungseinrichtungen. Die derzeitige Regelung zum Waffenrecht halten 19 Prozent für ausreichend, nur zwei Prozent sprechen sich für eine Lockerung aus.

Die Online-Befragung von TQS Research & Consulting mit 1.000 Befragten im Alter von 16 bis 65 Jahren wurde repräsentativ nach Alter, Geschlecht, Bundesland und Bildungsgrad durchgeführt. Der Erhebungszeitraum war von 12. bis 20. Juni.