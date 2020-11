Wie oe24 bestätigt wurde, stehen aufgrund der aktuellen Gefahrenlage auch die Frau und die Kinder des Innenministers unter Polizeischutz.

Nach dem Terroranschlag in Wien wurde nun öffentlich, dass Islamisten nicht nur den Innenminister Karl Nehammer, sondern auch gegen dessen Familie Drohungen ausgesprochen haben. Der Staatsschutz nimmt diese Drohungen äußerst ernst. Nehammers Ehefrau und die beiden Kinder erhalten rund um die Uhr Personenschutz durch die Cobra.

Nach dem Terror-Anschlag in Wien wurden mehrere radikale Moscheen in Österreich geschlossen. Zudem fanden in der Nacht auf Montag landesweite Razzien gegen Muslimbrüderschaft und Hamas. Der Hass mancher Radikalen entlud sich nun in den sozialen Medien gegen Innenminister Nehammer und dessen Familie.

