Eltern: So war unser 1.Schultag

Am Montag ging es zurück in die Klassen. ÖSTERREICH war mit dabei.

. Es wird gedrängelt, hochmotivierte Eltern kämpfen um das beste Foto ihrer Kleinen mit der Schultüte, Erstklässler verabschieden sich von ihren nervösen Mamas oder Papas. So begann gestern in der Volksschule Waltergasse in Wien das dritte Corona-Schuljahr – ÖSTERREICH war dabei.Im Gegensatz zu „normalen“ Jahren wird hier auch bereits draußen von den meisten Maske getragen.