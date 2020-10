Der Bundeskanzler, der Vizekanzler sowie das gesamte Regierungsteam sind negativ getestet worden. Alle Details im Live-Ticker.

Aus dem Kanzleramt: Der Bundeskanzler, der Vizekanzler sowie das gesamte Regierungsteam sind negativ getestet worden. Allerdings ist im Zuge der Testreihe ein weiterer Mitarbeiter (Büro StS Magnus Brunner) positiv getestet worden.

Das bedeutet, diejenigen, die mit einem der beiden positiv getesteten Mitarbeiter in direktem engem Kontakt waren, sind Kontaktpersonen 1 und haben sich umgehend in Quarantäne begeben.

Der Bundeskanzler hatte in den letzten Tagen keinen engen Kontakt mit den beiden Mitarbeitern und ist daher nicht Kontaktperson 1 und wird daher morgen weiter im Kanzleramt seiner Arbeit nachgehen, jedoch Termine, wie in so einer Situation vorgesehen, vor allem per Telefon und Video wahrnehmen. Das weitere Vorgehen wird von der Bundesregierung eng mit der Gesundheitsbehörde abgestimmt.