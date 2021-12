Erkannt? Politikerin postet Kindheitsfoto

Auf dem Foto ist die sie als Kleinkind auf dem Arm ihrer Mutter zu sehen.

An Weihnachten hatte die 50-jährige Politikerin eine besondere Überraschung für ihre Facebook-Fans: Sie postete ein Bild von sich als Kleinkind im Arm ihrer Mutter vor dem Christbaum. "Das Christbaum Schmücken mit meiner Mutter war seit meinem ersten Weihnachten schon immer etwas ganz Besonderes! Was macht ihr in der Weihnachtszeit besonders gern und womit verbringt ihr die Feiertage?", schreibt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zu dem Bild auf ihrer Facebook-Seite.

"Entzückend": User sind begeistert

Die Weihnachts-Überraschung scheint geglückt zu sein. Zahlreiche User freuen sich über das Posting der Politikerin: "Danke für diesen entzückenden, persönlichen Einblick", schreibt etwa ein User. "So eine hübsche Mama mit einem ganz süßen Baby!", kommentiert ein Fan. "Ein sehr herzliches Bild", heißt es in einem anderen Kommentar.