Erst 6.000 Österreicher immunisiert: Warum impfen wir nicht?

Die Impfaktion der Regierung läuft schleppend, der Hauptimpfstoff von AstraZeneca ist noch lange nicht in Sicht.

Die Corona-Impfung gilt als das große Heilsversprechen gegen die seit nunmehr fast ­einem Jahr wütende Pandemie.Betrachtet man ­allerdings das Tempo, mit dem in der EU und dezidiert auch in Österreich geimpft wird, werden wir noch sehr lange mit der Seuche zu leben haben.6.000 Österreicher wurden seit Beginn der Impfaktion vor einer Woche geimpft. Das sind gerade mal 0,075 Prozent. Zum Vergleich: In Israel, wo etwa so viele Menschen leben wie hier, wurde eine Million Menschen geimpft. Es stellt sich definitiv die Frage, ob der Impfplan der Regierung nicht zum Scheitern verurteilt ist.