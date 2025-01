Erstmals Platz eins für FPÖ in drei Gemeinden

Die FPÖ hat am Sonntag erstmals auf kommunaler Ebene in Niederösterreich erste Plätze erreicht.

Der Fall war das bei den Gemeinderatswahlen in Enzersdorf an der Fischa (Bezirk Bruck an der Leitha), in Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt-Land) sowie in Lassee (Bezirk Gänserndorf). 35,71 Prozent bzw. 26,58 bzw. 32,59 Prozent bedeuteten die Spitzenposition.

In Enzersdorf an der Fischa holten die Freiheitlichen acht der 23 Mandate. Sie legten im Vergleich zu 2020 um 25,23 Prozentpunkte zu. Platz zwei und drei gingen mit 27,62 und 24,06 Prozent sowie je sechs Sitzen an ÖVP und SPÖ. Die Liste Gemeinsam für Enzersdorf und Margareten erzielte 12,62 Prozent und drei Sitze.

In Pernitz erzielten FPÖ und ÖVP (25,97 Prozent) je sechs Mandate. Dritter wurden die Grünen mit 19,06 Prozent (plus 3,88 Prozentpunkte) und vier Sitzen vor der SPÖ mit drei und der Liste Miteinander (MIT) mit zwei. In Lassee holte die FPÖ wie die ÖVP (31,23 Prozent) sieben Mandate. Fünf entfielen auf die SPÖ, zwei auf die Liste Wir2291er.

ÖVP in Wiener Neustadt trotz Verlusten wieder Erster

In Wiener Neustadt, der größten Stadt, in der am Sonntag in Niederösterreich auf kommunaler Ebene gewählt wurde, hat die ÖVP trotz Verlusten klar den 2020 erstmals errungenen ersten Platz verteidigt. Bürgermeister Klaus Schneeberger sah sein Ziel erreicht. 35,85 Prozent waren um 9,16 Prozentpunkte weniger als 2020. Die SPÖ kam auf 26,46 Prozent (plus 0,31 Prozentpunkte), die FPÖ auf 20,67 Prozent (plus 6,57 Prozentpunkte). Die Grünen erzielten 9,48 Prozent (minus 0,43 Prozentpunkte), das Team Kanber Demir 4,14 Prozent, die NEOS 3,39 Prozent. Die künftige Mandatsverteilung: V 15 (19), S 11 (11), F 8 (6), G 4 (4), Demir 1 (n.k.), NEOS 1 (0).

Im Gemeinderat von Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) sind künftig sieben Parteien und Listen vertreten. Acht hatten kandidiert, so viele wie sonst nirgends. Die SPÖ blieb mit 14 (15) Mandaten klar Erster, gefolgt von der ÖVP mit sechs (8), Liste Baum mit vier, Grünen und FPÖ mit je drei (zuvor 6 bzw. 1), NEOS mit zwei (3) sowie Pro Purkersdorf (PROP) mit einem Sitz.