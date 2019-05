ÖVP ist bester EU-Wahlkämpfer

Wien. Der EU-Wahlkampf wird acht Tage vor der Wahl dramatisch: Heute formieren sich in Mailand die EU-Rechten um Matteo Salvini und FPÖ-Mann Harald Vilimsky (siehe Seite 10). In Österreich ist Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in den Wahlkampf eingestiegen, er absolviert bis zum 26. Mai sogar eine Österreich-Tour. Und auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist – spät, aber doch – im Wahlkampfmodus.

© oe24

ÖVP führt. Tatsächlich läuft alles auf einen Wahlsieg der ÖVP hin: Laut der aktuellen ÖSTERREICH-Umfrage (Research Affairs, 1.000 Befragte vom 9.–15. Mai 2019, max. Schwankung 3,2 %) führt die ÖVP mit 29 % vor der SPÖ (27 %) und der FPÖ, die auf 23 % kommt. Gelingt es den ÖVP-Kandidaten Othmar Karas und Karoline Edtstadler – vor allem aber dem Kanzler – die VP-Unterstützer zu mobilisieren, ist ihnen Platz 1 wohl nicht mehr zu nehmen. Um Platz 4 liefern sich Neos und Grüne ein packendes Duell.

Tatsächlich läuft alles auf einen Wahlsieg der ÖVP hin: Laut der aktuellen ÖSTERREICH-Umfrage (Research Affairs, 1.000 Befragte vom 9.–15. Mai 2019, max. Schwankung 3,2 %) führt die ÖVP mit 29 % vor der SPÖ (27 %) und der FPÖ, die auf 23 % kommt. Gelingt es den ÖVP-Kandidaten Othmar Karas und Karoline Edtstadler – vor allem aber dem Kanzler – die VP-Unterstützer zu mobilisieren, ist ihnen Platz 1 wohl nicht mehr zu nehmen. Um Platz 4 liefern sich Neos und Grüne ein packendes Duell. FPÖ holte zuletzt auf. Doch auch die FPÖ ist gut im Rennen: Vilimsky konnte in den letzten Wochen stets zulegen. Bei den „sicheren Wählern“ kommen die Blauen sogar auf 24 %, sind vom 2. Platz nicht mehr weit weg.

Doch auch die FPÖ ist gut im Rennen: Vilimsky konnte in den letzten Wochen stets zulegen. Bei den „sicheren Wählern“ kommen die Blauen sogar auf 24 %, sind vom 2. Platz nicht mehr weit weg. ÖVP mit bestem Wahlkampf. Was noch für die beiden Koalitionsparteien spricht: Die Bevölkerung bewerten die Wahlkämpfe von ÖVP und FPÖ gut: Konkret halten 32 % die türkise Kampagne am besten, 24 % wiederum den FPÖ-Wahlkampf, nur 22 % sehen hier die SPÖ vorn.

Was noch für die beiden Koalitionsparteien spricht: Die Bevölkerung bewerten die Wahlkämpfe von ÖVP und FPÖ gut: Konkret halten 32 % die türkise Kampagne am besten, 24 % wiederum den FPÖ-Wahlkampf, nur 22 % sehen hier die SPÖ vorn. Positiv aufgefallen. Und: Der ÖVP-Wahlkampf ist am besten aufgefallen. 59 % sehen ihn positiv, nur 41 % negativ. Im Fall der SPÖ finden nur 47 %, dass der Wahlkampf positiv sei, bei der FPÖ nur 43 %.

© oe24