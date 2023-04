(Fast) alle gegen Sobotkas goldenen Flügel

Die Zukunft des goldenen Grand Pianos im Nationalrat sorgt für Aufregung.

Wien. 3.000 Euro im Monat zahlt das Parlament Miete für das umstrittene goldene Klavier im Parlament. NR-Präsident Wolfgang Sobotka sucht nun nach einer Möglichkeit, es zu kaufen, ÖSTERREICH berichtete.

Sobotka will Gold-Klavier um 200.000 € kaufen

Klebe-Anschlag auf Sobotkas goldenes Klavier vereitelt

Aufgedeckt: Hier steht im Parlament bald das goldene Klavier

Teure Tasten. Kostenpunkt für das vergoldete Bösendorfer Grand Piano der Spezialausführung „Secession“ – knapp 200.000 Euro. Eine Entscheidung muss bald her – der aktuelle Mietvertrag läuft im Juni aus. Innerhalb der Parlamentsparteien lässt der mögliche Ankauf die Emotionen hochkochen.

Kritik: Von "Alleingang" bis "Sobokta-Exzess"

Ankauf. So wirklich will den goldenen Flügel niemand. Auf ÖSTERREICH-Nachfrage bei den Parteien wird vor allem der Alleingang Sobotkas kritisiert. „Das Parlament braucht ein Klavier, ob es das goldene sein muss, sei dahingestellt“, so die Grüne Eva Blimlinger. Neos-Mandatarin Julia Seidl findet die Summe „extrem hoch“, dennoch sei es wohl „steuerschonender“, es zu kaufen.

Exzess. FPÖ und SPÖ finden deutlichere Worte gegen den Flügelkauf: In Zeiten der hohen Teuerung seien solche Ausgaben aus Steuergeld „völlig unangebracht“ so SPÖ-Klubvize Jörg Leichtfried zum „Alleingang“. FPÖ-Mandatar Christian Hafenecker ortet einen „unerträglichen Selbstdarstellungs-Exzess“ vom ÖVP-NR-Präsident.