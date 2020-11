FPÖ fordert Entlassung von Minister Anschober

Kanzler Kurz solle die Notbremse ziehen und Gesundheitminister Anschober ersetzen.

Eine Charge von zehn Millionen CPA-Masken könnte von einem Mangel betroffen sein. Sie dürfen daher statt wie geplant als FFP2- nur noch als FFP1-Masken verwendet werden, bestätigte das Gesundheitsministerium am Mittwochabend gegenüber der APA eine Vorabmeldung der "Zib 2" des ORF. Die Masken wurden im Sommer vom Roten Kreuz im Auftrag des Wirtschaftsministeriums bestellt und vom Gesundheitsministerium an die Länder zugewiesen.

"Notbremse ziehen"

Die FPÖ fordert nun Konsequenzen. „Was muss noch alles passieren, bis der mit seinem Amt völlig überforderte Gesundheitsminister Anschober endlich zurücktritt?“, fragt FPÖ-Chef Norbert Hofer in einer Aussendung. Für die FPÖ sei das „Maß nun voll“, Bundeskanzler Sebastian Kurz müsse die „Notbremse ziehen, Minister Anschober entlassen und einen Experten als Gesundheitsminister ernennen“

„Ich bin fassungslos, dass die Lieferung vor der Verteilung an die Bundesländer nicht kontrolliert wurde und man sich auf eine kleine Stichprobe bei einer einzigen Charge verlassen hat. Mit dieser Sorglosigkeit wurden Menschenleben gefährdet. Die Verantwortung dafür trägt der Gesundheitsminister – wie für so viele Pannen, die seit dem Frühjahr passiert sind“, so Hofer weiter. Der FPÖ-Chef fordert, dass angesichts der bevorstehenden Testungen primär Kapazitäten für Gesundheits- und Pflegepersonal, sowie für Krankenhaus- und Heim-Bewohner und Besucher zur Verfügung gestellt werden