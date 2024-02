FPÖ-Politiker Rabl kandidiert für jüdischen Gedenkverein

Kinderschutz: Regierung diskutiert bei Gipfel Maßnahmen Wie lässt sich der Kinderschutz im Onlinebereich bzw. in Sozialen Medien noch verbessern? Dazu laden am Mittwoch Familienministerin Susanne Raab und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (beide ÖVP) zu einem Gipfel im Kanzleramt, an dem NGOs aus dem ehrenamtlichen Bereich mitdiskutieren werden.