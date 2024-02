Wirbel um ORF-Faktencheck: Wie viele Geschlechter gibt es?

Ein Faktencheck des ORF und ''profil'' sorgt derzeit für Wirbel im Internet. Wie viele Geschlechter gibt es?

Auslöser für die Diskussionen im Netz war ein Sager des Bundeskanzlers Karl Nehammer, der jetzt, knapp drei Wochen später, vom "profil" und ORF unter die Lupe genommen wurde. Nehammer meinte, es gäbe nur zwei Geschlechter. "profil" und ORF kamen in ihrem Faktencheck zu dem Schluss: Falsch!

Zwar seien es hauptsächlich zwei Geschlechter, doch es gibt viele Ausnahmen wie etwa intersexuelle Menschen, zum Beispiel beim Klinefelter-Syndrom, begründeten "profil" und "ORF". Als weiteres Beispiel wurden etwa die Androgen-Resistenz genannt. Betroffenen fehlen die Andockstellen für Testosteron, wodurch sich - trotz männlichen Chromosomensatzes (XY) - beim Fötus Scheide und Klitoris entwickeln.

Heftige Debatte auf X

Auf X (vormals Twitter) war die Reaktion auf den Faktencheck vorhersehbar kontrovers. Einige User behaupteten sogar, ORF 3 - hier wurde der Faktencheck auch in Videoform ausgestrahlt - habe das entsprechende Video nach heftiger Kritik aus der TVThek gelöscht. Ein kurzer oe24-Faktencheck zeigt jedoch: Das Video ist noch abrufbar, wie auch der ORF auf oe24-Nachfrage mitteilt.

Zudem hoben einige User hervor, dass der ORF3-Twitter-Account einen entsprechenden Post zu dem Faktencheck gelöscht habe. Dies sei richtig, so ein Sprecher des ORF gegenüber oe24. Allerdings in Absprache mit der "profil"-Journalistin, die den Faktencheck im ORF präsentierte, da das Monitoring der Posts nicht mehr möglich war. Viele X-Nutzer dürften in ihrer Wortwahl offenbar äußerst abfällig geworden sein...