FPÖ-Schlümpfe im ORF haben rechtliches Nachspiel

KPÖ will das Bundesheer langfristig abschaffen Die KPÖ warnte am Montag davor, dass "die Neutralität Österreichs seit Jahren ausgehöhlt" werde. Die KPÖ ist für "zivile Konfliktlösungen". Statt Geld für Sicherheit und Rüstung solle mehr in die Pflege und Bildung investiert werden.