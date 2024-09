KPÖ: "Rüstung bedroht Frieden und ist teuer"

Die KPÖ warnte am Montag davor, dass "die Neutralität Österreichs seit Jahren ausgehöhlt" werde. Die KPÖ ist für "zivile Konfliktlösungen". Statt Geld für Sicherheit und Rüstung solle mehr in die Pflege und Bildung investiert werden.

Am Montag präsentierten die Kommunisten ihre Positionen zu Frieden und Neutralität. Dabei sparten sie nicht mit Kritik an der derzeitigen Situation.

"Einerseits finden regelmäßig Übungen und Transporte von Militärbündnissen in Österreich statt", kritisierte Josef Meszlenyi, Listendritter der KPÖ bei der kommenden Nationalratswahl.

"Andererseits wird die Neutralität nicht nur von einem großen Teil der Bevölkerung unterstützt, sondern ist auch zentraler Bestandteil der geltenden Verfassung. Daran wollen wir im Sinne aktiver Friedenspolitik anknüpfen", sagte Claudia Krieglsteiner, Spitzenkandidatin der KPÖ auf der Wiener Landesliste.

"Bei Pflege und Bildung fehlt das Geld"

“Rüstung ist nicht nur eine Bedrohung für den Frieden, sie ist auch teuer”, verweist Meszlenyi auf die Kosten der geplanten Projekte der Bundesregierung. "Bei Pflege und Bildung heißt es, es fehlt das Geld, das für Aufrüstung offenbar vorhanden ist. Die Milliarden für Raketen und Panzer werden in anderen Bereichen fehlen”. Der Milizsoldat begründet seinen Einsatz für die Frieden damit, dass er als Soldat gelernt habe, warum Krieg niemals real werden dürfe.

KPÖ für zivile Konfliktlösungen

Anstelle von Rüstungspolitk schlägt die KPÖ den Ausbau ziviler Konfliktlösungen vor. Diese bräuchten aber institutionelle und zivilgesellschaftliche Voraussetzungen.

"Für eine neue europäische Friedensordnung sind die UNO und die OSZE ein wichtiges Instrument. Es macht deshalb Sinn, in einer neuerlich angespannten Situation, so ein Instrument wieder einzubringen und weiterzuentwickeln", sagte Krieglsteiner. Diese Institution wurde im Zuge des “Helsinki-Prozess” (KSZE) wenige Jahre nach dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in die Tschechoslowakei gegründet.