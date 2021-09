Riesen-Wirbel: Hofburg-Kandidatur von Stronach ist Fake

Stronach-Anwalt Krüger bestätigte auf oe24.TV: 'Kandidatur ist Fake"

Diese Meldung sorgte am Dienstag für großen Wirbel: Frank Stronach, der 2012 mit dem "Team Stronach" in die heimische Politik eingestiegen war und dieses Projekt nur wenige Jahre später wieder beendet hatte, sollte am Mittwoch seine Absicht zur Kandidatur auf einer Pressekonferenz verkünden. "Frank Stronach ist zurückgekehrt, um das Land zu erneuern", hieß es in der Einladung zur Vorstellung des "Zukunfsteams".

Die Kandidatur stellte sich aber wenig später als Falschmeldung heraus, die vom Satireprojekt "Die Tagespresse" in Umlauf gebracht wurde. Stronach-Anwalt bestätigte dies auf oe24.TV: "Die Kandidatur ist Fake", Frank Stronach will bei der Hofburg-Wahl im kommenden Jahr nicht antreten.

Voraussetzung für das Antreten bei der Bundespräsidentschaftswahl ist u.a. das Alter: Ein Kandidat muss spätestens mit Ablauf des Wahltages das 35. Lebensjahr vollendet haben - und er muss zum Nationalrat wählbar sein. Darüber hinaus sind für den Wahlvorschlag mindestens 6.000 Unterstützungserklärung notwendig; der Wahlvorschlag kann zwischen dem "Stichtag" und dem 37. Tag vor der Wahl eingebracht werden. Bei der letzten Präsidentschaftswahl am 4. Dezember 2016 konnte sich Alexander Van der Bellen mit 53,79 Prozent in der Stichwahl gegen FPÖ-Kandidat Norbert Hofer durchsetzen, der 46,21 Prozent erreichte.