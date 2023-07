Gerald Grosz: Sein Mail an die Klima-Kleber

Polit-Blogger und oe24-Kolumnist geigt den Klima-Klebern seine Meinung – in gewohnt spitzzüngiger Art und mit feiner Klinge.

Ihr Häuflein radikalisierter Dummköpfe.

Nachdem Ihr Monate lang unbescholtene Bürger schikaniert habt, Eure vier Buchstaben am Asphalt festgeklebt habt, geht’s nun munter weiter gegen das Eigentum fremder Bürger. Nun werden Geschäftslokale bespritzt. Der Zweck heiligt die Mittel und für die Rettung der Welt ist doch alles erlaubt und nichts verboten. Das Strafgesetzbuch schert Euch genauso einen Dreck wie die Straßenverkehrsordnung.

Denn solange Euer politischer Arm in der Regierung, die GrünInnen, die schützende Hand über Euch Zwerganarchos halten, kann Euch außer ein paar Organmandaten nichts passieren. Ja, Eure Väter und Mütter kleben erfolglos auf der Regierungsbank, Ihr klebt ebenso auf der Straße. Meine Mutter warnte mich immer: Gerald, schau dass Du was lernst, sonst landest Du auf der Straße. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Platz in der Gosse offensichtlich neuerdings etwas Heldenhaftes hat. Zumindest in Eurem Fall und nur in den offiziellen Amtsstunden als Klimaterroristen.

Denn wenn keiner hinsieht, dann geht es ab in den Urlaub. Nach Bali, wo die 36 Grad Außentemperatur besten Badespaß versprechen. Uns erklärt Ihr, man werde bei 35 Grad sterben. Selbst besteigt Ihr das Auto oder den SUV und ab geht’s in wärmere Gefilde. Komisch, die Italiener sterben nicht, die Franzosen nicht, die Spanier nicht, die Tunesier nicht, die Ägypter nicht. Uns prophezeit Ihr hingegen den Untergang, als wären wir sommerliche Sonntagsfahrer.

Ja, selbst gefälschte Studien müssen herhalten, in denen uns schwarz auf schweiß bestätigt wird, dass bereits 60.000 Menschen im Jahr den jähen Hitzetod sterben. Blöd nur, dass der Hitzetod kein anerkannter Sterbegrund ist, mehr Menschen in eisigen Wintern an Kälte sterben, als durch den Glutmugel im Himmelszelt erlegt werden.

Aber wir werden sterben, so Euer Versprechen. Denn nur dieser apokalyptische Untergang sichert Euch Euer Hobby, für das Ihr so fürstlich von Spendern im Hintergrund finanziert werdet. Aber um was geht’s Euch denn wirklich?

In Eurem jesuitischen Eifer, der durchwegs blind macht, habt Ihr Euer wahres Ziel enttarnt. Es geht Euch um die Wirtschaft, es geht Euch um die Gstopften. Wenns nach Euch geht, soll es allen an den Kragen gehen, die durch die eigene Leistung ihr freies Leben bestreiten.

Euer Ziel ist der kommunistische Almosenstaat, wo unter der Prämisse des Klimaschutzes das Volksvermögen gerecht verteilt wird. Euch geht es um den Klassenkampf. Wir Kleinen auf der Straße gegen die da Oben, die Umweltsäue. Das ist Euer Ziel. Euch geht es um die Etablierung des Ökokommunismus, Euch geht es um Enteignung, Euch geht es um den Raub der Freiheit.

Aber wie alle Revolutionäre werdet auch ihr Kinder der Revolution gefressen. Denn die Geschichte wiederholt sich. Und je mehr Ihr Euch radikalisiert, umso weniger Menschen haben Verständnis für Euch.